Путин удивился, почему бензин не дешевеет

Владимир Путин вчера вечером высказал свое удивление, почему при обвале нефтяных цен на мировом рынке на треть цены на российских АЗС только растут. Он хотел обратиться за разъяснением к федеральной антимонопольной службе, но тех - своя трактовка бензинового беспредела. Об этом сообщает издание Газета.ру.

Во вторник во время совещания с членами правительства Путин высказал недовольство нынешним ростом цен на бензин. «Некоторые вещи вызывают, конечно, вопросы: вот на 10% на 1 декабря увеличились цены на нефтепродукты при снижении мировых цен на нефть на 35%», — сказал он. По мнению президента, на рынке нефтепродуктов прямо-таки сложился парадокс: оптовые цены на нефть снижаются, а на автозаправках ценники все растут и растут. «Это как вообще понять? А куда ФАС тогда смотрит?» — спросил Владимир Путин.

Опять же позже он повторился, что когда растут цены на АЗС при дешевеющей нефти – это нонсенс. В итоге Путин велел Минэкономразвития проконтролировать цены и попытаться объяснить этот парадокс.

За октябрь в 81 субъекте РФ бензин подорожал примерно на 8,7% по сравнению с прошлым годом. С начала 2014 года рост цен на бензин составил 9,9%.

В свою очередь, в ФАС есть несколько объяснений продолжающемуся росту цен на бензин в России. Во-первых, это может быть связано со старыми договорами — сегодня бензин продается по договорам, которые составили, когда оптовые цены росли (оптовые цены росли до сентября 2014 года). Во-вторых, вырос спрос на нефтепродукты — потребление бензина в этом году выросло на 2,3%. В-третьих, наверное, основная проблема – это дефицит бензина, потому что осенью некоторые нефтеперерабатывающие заводы не успели отремонтировать свои цеха, а на двух НПЗ были аварии. Некоторые заправки попросту закрылись из-за нехватки бензина.

В свое оправдание ФАС говорит, что 4 декабря отправила нефтяным компаниям рекомендацию снизить цены. К 20 декабря антимонопольная служба проверит, как компании отреагировали. В конце концов, президент не застал врасплох ФАС свои вопросом. С ноября возбуждено дело в отношении «Роснефти», «ЛУКойла» и «Башнефти» по ч. 4 ст. 11 закона «О защите конкуренции». Компании подозреваются в манипулировании цен на бирже.

Источники газеты рассказали, что небольшое снижение цен все-таки замечают. Когда компании реализуют товар (купленный по высоким ценам), цены будут снижаться. «В некоторых регионах эти перемены уже начались: на прошлой неделе цена на бензин Аи-92 на АЗС в Иркутской области и Алтайском крае снизились на 50 коп., что является одним из первых понижений розничной цены в России после периода ее устойчивого роста», — утверждает источник.

Но и это еще не все. В 2015 году цены на бензин вырастут все равно — скажется «налоговый маневр». Павел Кондаков, руководитель группы «Шельфовые проекты» юридической компании «Пепеляев Групп» уверяет, что в связи с принятым «налоговым маневром» через месяц ожидается резкое повышение цен на нефтепродукты — на 15% и больше. Вице-премьер Аркадий Дворкович прогнозировал рост цен на топливо в 2015 году на 10% из-за проведения «налогового маневра». «Надеемся, что будет ниже при условии выполнения всех планов эффективной работы компании», — заверил Дворкович.