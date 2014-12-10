Азиатские рынки закрылись разнонаправленно на фоне высокой волатильности в регионе

Цена китайских акций взлетела на предположении о том, что правительство страны усилит стимулирование экономики. Произошло это после выхода неутешительного отчета об инфляции в Поднебесной. Доллар снизился на фоне огромной волатильности по всему миру, нефть продолжила падать, а в Греции обрушился фондовый рынок.

Shanghai Composite закрыл торговую сессию с ростом на 2,96%, частично отыграв вчерашний обвал на 5,4%. Сейчас в Китае зафиксировано самое медленное повышение потребительских цен с 2009 года, что грозит стране уходом в зону дефляции. Вчера в стране было зафиксировано глобальное бегство из фондовых инвестиций, а это раздуло озабоченность по поводу перспектив крупнейшей азиатской экономики.



Очень увеличилась волатильность фондового и валютного рынков.



Правда, на сегодняшнем подъеме вырос и индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, прибавив 0,5%. Сам Hang Seng прибавил 0,16% по итогам дня.

Kospi снизился на 1,29%; Nikkei потерял 2,25%. Падение японского индекса связано с жестким укреплением иены против доллара: последние три дня она неуклонно прибавляла. К примеру, сегодня пара USD/JPY упала на 0,41% до уровня 119,20 иен. Против евро иена прибавила 0,32% (до 147,59). Четкая обратная корреляция между курсом иены и национальным фондовым индексом продолжает сохраняться. При этом Toyota Motor показала самое крупное сопротивление индексу, прибавив целых 3%, «всем смертям назло».