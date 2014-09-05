Российские вкладчики доверяют банкам больше, чем центробанк

Заместитель главы Центробанка России Михаил Сухов выступил вчера на форуме «Банки России – XXI век» в Сочи. Он сообщил, что финансовый регулятор выбрал девятнадцать банков, которые будут считаться системно значимыми. К ним будут применяться повышенные требования финансового надзора.

В частности, Центробанк будет отслеживать показатель краткосрочной ликвидности (ПКЛ) в этих банках. ПКЛ зависит от суммы высоколиквидных активов, которые могут быть получены банком в течение одного дня или за которые он немедленно может выручить деньги, а также от ожидаемого оттока и притока денежных средств. Таким образом, банк с высоким ПКЛ может выполнить свои обязательства перед вкладчиками даже в условиях финансового кризиса. Как передает слова Сухова «Интерфакс», у семи системно значимых банков этот показатель уже находится на требуемом ЦБ РФ уровне.

Кроме того, эти банки должны будут разработать планы мероприятий на случай непредвиденных обстоятельств и принять другие меры по подтверждению своей надежности и прозрачности, в том числе разработанные Базельским комитетом по банковскому надзору.. Взамен они, как ожидается, будут первыми получать государственную поддержку в случае финансовых затруднений. Это может быть осуществлено путем кредитования или выкупа привилегированных акций.

Однако, пока Центробанк повышает требования к крупнейшим банкам, вкладчики не боятся нести свои деньги в кредитные организации, чьи возможности рассчитаться с клиентами в случае кризиса весьма сомнительны. Это связано с тем, что мелкие банки предлагают большие ставки по вкладам. По данным Сухова, которые передают «Ведомости», у 297 банков она превышает максимально допустимую на 1,5 % и более. Максимально допустимая ставка вычисляется путем прибавления 2 % к средней ставке в десяти самых больших банках. При этом, несмотря на многочисленные случаи отзыва лицензий, народ сохраняет доверие к небольшим банкам: самые высокие темпы роста вкладов физлиц – у банков, не входящих даже в тридцатку крупнейших.

«ФедералПресс» напоминает, что в декабре прошлого года Михаил Сухов сообщил, что число системно значимых банков может быть увеличено до пятидесяти.