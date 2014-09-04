Минфин предложил регулировать систему SWIFT, терминалы Bloomberg и Reuters

Минфин подготовил поправки в закон о национальной платежной системе, предлагающие установить регулирование деятельности мировых систем по обмену финансовой информацией и оказанию информационно-справочных услуг в банковском секторе и на финансовых рынках, в том числе SWIFT, Bloomberg, Reuters и Target. Соответствующий законопроект был размещен на едином портале для обсуждения законодательных инициатив в четверг, 4 сентября.

Цель введения регулирования - «минимизировать риски, связанные с осуществлением операций по обмену информацией о совершенных платежах и другой агрегированной финансовой информацией», указывается в описании законопроекта, размещенном на портале.

Из сообщения следует, что Минфин предлагает ввести для SWIFT, Bloomberg и других подпадающих под регулирование систем понятия «оператор услуг критичной инфраструктуры» и «оператор услуг критично-значимой инфраструктуры» и установить требования к осуществлению деятельности таких операторов, а также «детерминировать ответственность» за неоказание или ненадлежащее оказание ими информационно-сервисных услуг.

Из-за отсутствия регулирования операторы по переводу денежных средств и операторы услуг платежной инфраструктуры могут понести «реальный ущерб», отмечается в описании.

По данным Российской национальной ассоциация Свифт (Россвифт), Россия по количеству пользователей системы SWIFT занимает второе место в мире после США. Bloomberg и Reuters являются ведущими поставщиками финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков. Bloomberg создал терминал Bloomberg Professional, через который участники рынка могут получить доступ к текущим и историческим ценам на биржах и внебиржевых рынках, системе электронной торговли облигациями и другими ценными бумагами, а также к новостям. У Reuters тоже есть терминал для получения и анализа финансовой информации (Reuters 3000 Xtra), а также терминал для доступа к электронным торговым площадкам (Reuters Dealing). Target позволяет в режиме реального времени осуществлять международные расчеты внутри Евросоюза, членами-корреспондентами которой являются некоторые кредитные организации в России.