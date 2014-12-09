Не нужно мириться с дешевой нефтью!

Россия и Венесуэла не намерены «оставаться без бою» с дешевой нефтью. Такой вывод сделало агентство Reuters сегодня в своих новостных материалах.

Сегодня, 9 декабря, министр энергетики РФ Александр Новак собирается встретиться с министром нефти из Венесуэлы Асдрубалом Чавесом. Намерение министра подтверждает агентство нефтяной информации. Источник в министерстве энергетики утверждает, что министры намерены обсудить все возможные варианты дальнейших действий — они не готовы мириться со снижением цен на нефть.

Прежде министры встретились 25 ноября в Вене, за два дня до заседания ОПЕК. Тогда участники встречи-конференции решили провести мониторинг ситуации и не исключали возможные дополнительные консультации каждый квартал.

Вчера нефть марки Brent упала до минимума за 5 лет, сейчас торгуется на уровне $65,72 за баррель.