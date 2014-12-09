Рубль во вторник сильно слабеет на фоне дешевеющей нефти

Российская национальная валюта падает против доллара и евро во вторник. Причиной вновь стало резкое снижение цен на нефть — вчера она доходила до пятилетних минимумов. К концу года у многих компаний и банков остаются непогашенными внешние займы, а это тоже играет против рубля.

Нынешнее ослабление российской валюты может ограничить только «внезапная» валютная интервенция Центробанка, которую многие участники торгов очень ждут. Если совет директоров центробанка объявит в четверг о повышении процентных ставок, рубль может еще восстановиться.

На 11:02 по мск пара USD/RUB торговалась на уровне 54,24 руб. (выше на 0,87%), пара EUR/RUB — на уровне 66,83 руб. (выше на 1%).

Вторую неделю рубль несколько раз находится в напряженной ситуации и постоянно обновляет абсолютные минимумы. С 27 ноября сильно падают цены на нефть, что только ускоряет отрицательное движение котировок и курса рубля.