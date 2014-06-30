Усилится присутствие Societe Generale в России

В представленных прессе документах о бизнес-стратегии Росбанка, разработанной на 2014-2017 гг, говорится о том, что группа Societe Generale планирует усилить свое присутствие в России, нарастить количество подразделений и увеличить число операций.

В группу Societe входит Росбанк, который станет центральным банком группы в осуществлении транзакций (по текущим счетам, погашению кредитов, всем платежам и переводам и т. п.). Центрами группы в области автокредитования и ипотеки станут Русфинансбанк и банк «Дельтакредит». Росбанк будет развивать кросс-продажи между тремя банками.

Планируется, что эти изменения будут вноситься в работу группы постепенно, и начнется процесс с сентября 2014 года.