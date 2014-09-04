Обзор финансово-экономической прессы: Основатель Bloomberg вернется к управлению компанией

РБК-Daily



Основатель Bloomberg вернется к управлению компанией

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг в конце 2014 года вернется к управлению основанного им одноименного финансового информационного агентства, а нынешний генеральный директор компании Дэн Докторофф покидает свой пост, следует из сообщения Bloomberg от 3 сентября. «Компания Bloomberg не будет искать замену, ею снова будет руководить г-н Блумберг при поддержке нынешнего руководства», - отмечается в пресс-релизе компании.

Продуктовые санкции России нанесут ЕС ущерб на $6,6 млрд в год

Запрет на импорт продуктов из Европы в Россию нанесет ЕС ущерб порядка $6,6 млрд (€5 млрд). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на внутренний документ ЕС, с которым ознакомились журналисты. «Общие ограничения, которые наложила Россия, потенциально ставят под угрозу €5 млрд от торгового оборота ЕС», - говорится в документе, который цитируют в агентстве. Полностью объем продовольственнего экспорта ЕС в Россию составители документа оценили в €11,8 млрд. Это делает Россию вторым по величине продовольственным рынком ЕС после США.

Еврокомиссия завершила работу над новым пакетом санкций против России

Еврокомиссия подготовила новые санкции в отношении России, которые будут объявлены в пятницу. По данным FT, попадания в этот список вновь избежал «Газпром», хотя ранее предполагалось, что ограничения будут введены в отношении всех российских госкомпаний. Еврокомиссия закончила разработку нового пакета санкций в отношении России и передала пакет документов на рассмотрение Европейского совета, в состав которого входят руководители стран - членов Евросоюза, сообщила в среду пресс-служба Еврокомиссии.

Telegraph

Каждый житель Шотландии заплатит за независимость £480

Иэн Маклин, профессор политологии в Оксфордском университете считает, что в случае выхода из состава Великобритании независимая Шотландия каждый год будет тратить в виде налогов на £2,5 млрд ($4,1 млрд) больше, пишет газета The Telegraph. Как сообщил изданию Маклин, чтобы сохранить нынешний уровень государственных услуг, системы образования и государственной пенсии, каждый налогоплательщик будет обязан платить дополнительные £480 ($827).