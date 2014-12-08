Рецессия в Японии серьезнее, чем мы думали

По сообщению газеты Financial Times, техническая рецессия в Японии, которая была зафиксирована по итогам II и III кварталов, оказалась более глубокой, чем сообщалось ранее. Об этом правительство страны сообщило сегодня, заронив в бизнес-кругах новые сомнения относительно усилий властей по стимулированию роста экономики страны.

Согласно первоначальным оценкам Кабмина Японии, которые были обнародованы три недели назад, ВВП страны упал на 1,6% в период с июля по сентябрь текущего года. Связано это было с крупными материальными потерями компаний и снижением интенсивности частного инвестирования. Однако сегодня вышла пересмотренная оценка, которая показала, что ВВП потерял 1,9%, а расходы компаний оказались вдвое более серьезными, чем оценивалось ранее.



Новые цифры — очередной удар по репутации господина Абэ, который надеется быть избранным на новый премьерский четырехлетний срок. В прошлом месяце он публично заявлял, что его изменение политики — это «единственный для Японии путь» к возвращению стабильного роста.

«Однако же несостоятельность «абэномики» и банкротство страны видны невооруженным глазом», — сказал в своем заявлении после выхода ВВП Тацуро Фукуяма, стратегический руководитель главной оппозиционной партии Японии — Демократической. — «Абэномика вызвала чрезмерное ослабление иены и слабую инфляцию, повредила домохозяйствам и практически остановила потребление».

Управление третьей по величине экономикой мира вызывает вопросы. «Абэ находится в трудном положении», — отмечает Томо Киношиту, главный экономист Nomura Securities.

Однако при этом большинство аналитиков предсказывают, что подтверждение технической рецессии в Японии вряд ли повлияют на результат выборов 14 декабря. Большая часть периодических изданий страны предполагает, что правящая Либерально-демократическая партия Японии сохранит свои сильные позиции во власти, потенциально расширит свое большинство в нижней палате японского Парламента.

Отчет о ВВП, опубликованный в ноябре, ошарашил большинство экономистов, которые ожидали вовсе не такого, а скромного восстановления экономики после ее снижения во втором квартале (когда был введен налог на потребление). Многие при этом даже продолжали предсказывать, что уточненные данные будут позитивнее ноябрьских цифр, ведь на прошлой неделе минфин страны указывал на рост инвестиций в крупные японские компании.

Отдельные данные в понедельник показали, что профицит японского бюджета составил в октябре 947 млрд иен. Это, с учетом сезонных колебаний, самая высокая цифра по этому показателю начиная с землетрясения (март 2011). Объясняется такая радость улучшенным экспортом, скачком туризма и сильного ослабления иены, которая увеличивает ценность доходов от экспорта и иностранных инвестиций.

Это привело к тому, что в целом рынок акций Японии сегодня вырос и практически не отреагировал на уточнение результатов рецессии. Однако дальше может быть хуже, а неконтролируемое падение иены рано или поздно может привести к коллапсу финансово-экономической системы страны.