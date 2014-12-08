Понедельник в Азии открылся мощным прыжком китайских акций

Shanghai Composite впервые за последние три года вышел за пределы значения в 300 пунктов, на 9.27 мск прибавив уже 2,46% по сравнению с закрытием сессии в пятницу. Hang Seng вырос на 0,40%; Nikkei прибавил 0,08%; австралиец S&P/ASX вырос на 0,70%, и только кореец шел не в ногу со своими основными «коллегами». KOSPI за сегодняшний день снизился на 0,39%.

MSCI Asia Pacific попеременно то теряет, то растет. На данный момент он потерял 0,54% по с сравнению с пятничным закрытием сессии.



Большая активность наблюдается среди китайских акций: покупательский бум привел к 21%-ному ралли шанхайского индекса за последний месяц. «Китайское ралли ошеломляет», — заявил в комментарии для агентства Bloomberg Ким До, глава Азиатского стратегического бюро Baring Asset Management. — «Немного сумасшедшее, немного даже излишнее. Здесь, в Китае, сейчас много денежных активов, и люди вкладывают средства в рынок акций, причем крупными суммами».

Индекс китайских акций, торгуемых в Гонконге, вырос на 2,3%.

В общем и целом, растущий фондовый рынок Китая может убедить китайский регулятор в том, чтобы задержать смягчение требований к банкам страны.