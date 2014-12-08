Индексы Старого Света — на семилетних максимумах

Конец прошедшей недели ознаменовался для европейских бирж резким скачком индексов. Таких высоких значений здесь не видели уже семь лет. «Потепление» на фондовых рынках Европы началось на новостях о сильной статистике из США и Германии и на некоторой определенности в ожидании начала программы QE. ЕЦБ, может быть, все же начнет давно обещанную программу, а Германия показала рост объема заказов на промышленных предприятиях, впятеро превышающий прогнозные значения (2,5% вместо 0,5%).

Результат: Stoxx Europe 600 прибавил 1,78%; FTSE 100 вырос на 0,95%. CAC 40 окреп на 2,21%; немецкий DAX — на 2,39%.



Самые оптимистичные результаты поступали от кредиторов и автопромышленников: Daimler +3,6%; Volkswagen +3%; Peugeot +3,2%. Intesa Sanpaolo +7%; Baco Popolare +5,8%.

Британский строитель Balfour Beatty Plc прибавил 5,9% после того, как отверг предложение John Laing Infrastructure Fund купить ее портфель контрактов на инфраструктурные проекты.

Швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group выросла на 0,7%: ее представители сообщили, что планы по сокращению расходов и реорганизации внутри структуры не меняются и идут своим чередом.

Vodafone прибавил целых 3,1%: акции европейской телекоммуникационной компании улучшились в рекомендациях. Goldman Sachs изменил прогноз на «покупать».