В пятницу индексы Уолл-стрит росли

Два из трех главных индексов Уолл-стрит — S&P 500 и Dow Jones — опять обновили в пятницу исторические максимумы. За это «отвечали» оптимистичные цифры с рынка труда, которые нивелировали провал нефтяных компаний. S&P 500 прибавил в пятницу 0,17% (по итогам всей недели он поднялся на 0,4%), а DJIA за пятницу вырос на 0,33%, а за неделю — на 0,7%. Nasdaq Composite в пятницу окреп на 0,24%.

Самый быстрый рост показал к концу недели кредитно-финансовая отраслевая группа (и среди компаний, входящих в S&P 500, и из расчета Dow Jones). Примерами могут выступать JP Morgan Chase (+2,2%), Goldman Sachs Group (+1,8%), Charles Schwab Corp (+3,3%) и другие крупные компании финансово-экономического направления.



Самый большой оператор сети кофеен на планете — Starbucks Corp — прибавила 2,8% к стоимости своих акций, согласно плану повышения продаж в США. В меню сети будут включены кулинарные новинки, расширится ассортимент доступного алкоголя. В ближайшие пять лет Starbucks думает увеличить выручку вдвое и зарабатывать более 4 млрд долларов в год. Слишком оптимистично? Кто знает.

Зато Google показал самое впечатляющее снижение с октября — минус 2,2%. Это случилось отчасти «благодаря» аналитикам Bank of America, которые ухудшили рекомендации с «покупать» до «нейтрального уровня».

Среди существенных потерь — конечно, нефтепроизводители, которые на продолжении удешевления нефти тоже теряют в цене. Так, Apache ослабла на 2,6%; Shevron Corp — на 1,3%, Nabors Industries Ltd — на 5,7%; Marathon Petroleum — на 4,7%.