В Европе бабье лето: акции снова оттаяли

В среду фондовая Европа изрядно повеселела: все ждут заявлений Марио Драги о дополнительных мерах смягчения, поэтому котировки "поползли к солнышку". Да еще и опасения по поводу напряженности в Украине снизились. Пётр Порошенко - так и вовсе заявил, что достигнута договоренность с Россией о взаимном постоянном прекращении огня.



Итоги всей этой идилии: DJ Euro Stoxx 50 поднялся на 1,22%, CAC 40 окреп на 1%, а DAX прибавил 1,26%.

Вчерашняя статистика продемонстрировала, что активность в секторах услуг Германии и Франции замедлилась.



Финансовый сектор сохраняет рост. Так, французские кредиторы BNP Paribas и Societe Generale повысились на 1,86% и 2,67%, в то время как немецкий Deutsche Bank вырос на 2,86%.

Акции LVMH подскочили на 2,33% на фоне сообщений, что французский производитель предметов роскоши планирует распределить среди своих акционеров долю в конкурирующей компании Hermes International.

Немецкий поставщик интернет-доступа United Internet отмечает подъем акций на 2,52% после согласия на приобретение полного контроля над волоконно-оптической сетью оператора Versatel GmbH за €586 млн.

Лондонский индекс FTSE 100 поднялся на 0,76% при поддержке роста в финансовом секторе.

Акции Lloyds Banking повысились на 0,41%, акции HSBC Holdings поднялись на 1,48%, в то время как акции Barclays подскочили на 2,54%. Акции Royal Bank of Scotland, напротив, ослабли на 0,85%.

Акции ICAP подорожали на 0,69% на фоне сообщений, что крупнейший в мире брокер межбанковских транзакций намерен избавиться от своего бразильского бизнеса по обслуживанию физических лиц.

Горнодобывающий сектор удерживает смешанную динамику. Акции Rio Tinto поднялись на 0,25%, акции Glencore Xstrata подорожали на 0,46%, в то время как акции конкурентов Fresnillo и Bhp Billiton упали на 1,42% и 1,46% соответственно.

В США фондовые рынки указывают на рост в преддверии открытия. Фьючерс на Dow 30 показывает увеличение на 0,38%, фьючерс на S&P 500 сигнализирует о росте на 0,34%, в ​​то время как фьючерс на Nasdaq 100 сообщает о подъеме на 0,32%.

Позднее сегодня в США выйдут данные по объему производственных заказов.