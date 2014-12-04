Стоит ли России отказаться от доллара и «привязать» рубль к золоту?

Пока давление со стороны США и Запада не смягчается, мы все чаще стали слышать о возможности/невозможности страны отказаться от доллара и перейти к валютной системе, основанной на золоте.

Здесь Россия ведет себя вполне спокойно, продолжая налаживать сотрудничество с Китаем и другими партнерами про БРИКС. Сейчас слабый рубль подрывает российскую экономику, что заставляет центробанк РФ проводить не очень выгодные действия - повышать ставки, чтобы защитить валюту. Похоже, что санкции Запада все-таки работают: рубль упал к доллару более, чем на 30% за этот год.

Пока цены в России за основу берут курс доллара, они чувствуют себя очень плохо. А потому некоторые аналитики предлагают привязать рубль к золоту, а не к доллару. А это значит, что пора использовать обменный золотой стандарт. По мнению профессора Стива Ханке из Университета Джона Хопкинса, нужно использовать валютный совет, чтобы стабилизировать рубль.

По словам профессора, такой режим использовали в 1918 г., когда Великобритания и другие союзные страны вторглись в Россию. Тогда рубль был привязан к фунту стерлингов, и такая политика была успешной.

Идея «привязывания» рубля к золоту теоретически имеет право на существование. Внешний долг госсектора РФ составляет всего $378 млрд, при этом размер экономики составляет около $2 трлн. Резервы валюты доходят до $429 млрд, из которых $45 млрд – это физическое золото, а дефицит бюджета в этом году, скорее всего, составит около $10 млрд - это менее 1% ВВП.

Эти показатели доказывают, что стандарт по обмену рубля на золото может существовать весьма долго и успешно, однако при условии бюджетной дисциплины и умеренной кредитной экспансии. Когда будет установлена ставка конвертации, власти не будут ограничены только покупкой или продажей золота для поддержания курса обмена. У ЦБ есть все полномочия по управлению рублевой ликвидностью. Кроме того, можно выпускать купонные облигации, которые будут более привлекательными по сравнению с наличными рублями. Доходность по этим облигациям нужно привязать к золоту, но чтобы процентная ставка на лизинг была выше, чем в Лондоне. Низкую ставку и, как следствие, риск роста кредитов он сможет быстро усмирить, выводя рубли из обращения и ограничивая кредитование.

Еще один довод — самое удачное время для ввода таких стандартов. Дело в том, что спекулянтов будет меньше - сейчас на мировом рынке заметно снизился аппетит к физическому золоту, а значит иностранные инвесторы вряд ли захотят массово обменивать рубли на золото.

Больше всего угрожать такой системе могут центральные банки в Лондоне и Нью-Йорке, которые могут скупать рубли и предъявлять их Банку России для обмена на золото. Это позволит им покрыть короткие позиции на рынке золота. Но, с другой стороны, подобные операции можно быстро ограничить введением специальных правил.

Когда будет установлена ставка обмена, цены на золото, скорее всего, начнут расти. Может возникнуть проблема с необходимым объемом валютных резервов, но у России сейчас около $380 млрд резервов в иностранной валюте - большую часть из них можно использовать для покупки золота. Это почти 10 тыс. тонн в текущих ценах. А если другие страны начнут использовать золотовалютный стандарт вслед за Россией, они также начнут менять доллары на золото.

Подождите, а не для этого ли центробанк РФ так усиленно скупал золото в последние недели?.. Что думаете по этому поводу? Реально ли перейти к золоту или это все - лишь теоретическая утопия?