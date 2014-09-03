Осенью в РФ начнут исчезать банки с капиталом менее 300 млн рублей

В конце августа истек срок, который Центробанк России предоставил банкам с капиталом менее 300 млн рублей для документального подтверждения планов по докапитализации. Предполагается, что организации, которые не смогли этого сделать, начнут терять лицензии уже осенью.



Закон «О банках и банковской деятельности» предусматривает, что с 1 января следующего года каждый банк должен будет иметь собственный капитал в размере не менее 300 млн рублей. До этого времени банк может работать, если сумма его собственных средств превышает 180 млн рублей.

Летом этого года стало известно, что Центробанк опасается махинаций, при которых докапитализация будет осуществляться лишь на бумаге. Как писали «Известия», территориальные управления ЦБ РФ получили предписание тщательно проверять все случаи внезапного изменения суммы собственных средств мелких кредитных организаций. Это может стать признаком переоценки активов с завышением их стоимости, привлечения фиктивных кредитов и других нарушений.



К 2015 году лицензии могут потерять больше сотни кредитных организаций, сообщает Газета.ру. Основная их часть – «карманные» (кэптивные) банки крупных холдингов, предназначенные для перераспределения средств внутри них. Российские власти считают необходимым избавиться от мелких кэптивных банков, так как их деятельность зачастую сопряжена с большими рисками, чем работа обычных (универсальных) кредитных организаций. Напомним, что в августе этого года Центробанк по разным причинам уже лишил несколько фирм права осуществлять банковские операции.