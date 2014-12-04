ЦБ специально укрепил рубль перед обращением Путина

Российский рубль после открытия торгов в четверг пробует укрепиться, немного подрастая против доллара и евро. Уже сейчас пара USD/RUB торгуется на отметке 52,765 руб. (падение на 0,63%), а EUR/RUB — на уровне 65,062 (меньше на 0,26%).

Трейдеры прислушались к словам центробанка РФ, который прямо перед открытием торгового дня заявил, что нынешняя динамика курса рубля создает риск для финансовой стабильности экономики. Банк России будет дальше следить за ситуацией на валютном рынке и готов провести неограниченные валютные интервенции. Из практически мер центробанк также снизил ставки по валютным РЕПО.

Напомним, что в понедельник регулятор вмешался в ход торгов, когда продал $700 млн. для поддержания курса рубля. Во вторник — еще столько же. Эти «вливания», конечно, сбивали курсы доллара и евро примерно на два рубля, но эффект от них был слишком кратковременный.

Такого скромного объема интервенций пока недостаточно, считают аналитики. Кроме продажи долларов ЦБ может попытаться изъять из него рубли, но есть большой риск, что тогда вся банковская система просто «сляжет» на нет.

По мнению аналитика Промсвязьбанка Дмитрия Грицкевича, центробанк специально «охлаждает валютный рынок» перед выступлением Путина. Он сегодня выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию.

В свою очередь, участники рынка ждут, что Путин может заявить о геополитической ситуации и антикризисных мерах правительства. Например, если он скажет о нормализации отношений с западом (именно - с ЕС), а также объявит о конкретных мерах.