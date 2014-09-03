

Цены на золото резко снизились, обновив при этом вчерашний минимум, но сразу же восстановили позиции, что было связано с противоречивыми сообщениями о прекращении огня на Донбассе. Сейчас драгметалл торгуется на уровне $1266.80

Согласно недавним сообщения, президент России Путин и Украины Порошенко в ходе телефонных переговоров договорились о долгосрочном прекращении огня в восточных регионах Украины. Но немного позже Кремль выпустил опровержение того, что между президентом России и Украины было достигнуто соглашение о прекращении огня по той простой причине, что Россия не участвует в конфликте