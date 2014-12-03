Краткий обзор сегодняшнего рынка на 12.00 мск

Европа



Европейские акции не показывают значительного падения в начале торгов, поскольку президент ЕЦБ Марио Драги пообещал расширить программу скупки активов и включить в нее государственные облигации. С утра они поднялись до максимума 10 недель, но сейчас плавно снижаются, без резких движений. Europe Stoxx 600 вырос на 0,2%. Банк Англии и ЕЦБ завтра обсудят монетарную политику, а Банк России тем временем сознался в том, что позавчера была сделана интервенция в рынок, впервые с 10 ноября, когда рубль был отпущен в свободное плавание. Несмотря на это, сегодня российский рубль обновил исторические минимумы и к евро, и к доллару, потеряв еще 1,3%. На 12.00 мск DAX прибавил 0,11%, CAC 40 снизился на 0,03%; FTSE потерял 0,25%.



Азиатские рынки

Индикаторы китайской и японской сервисной сферы выросли, как и европейские.

Экономика Австралии показала темпы роста вдвое меньшие, чем прогнозировалось аналитиками, в результате чего свои позиции потерял осси. Австралиец ослаб до самого низкого уровня с июля 2010 года.

Cводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific изменился незначительно. Topix прибавил 0,1% на новостях о том, что Toyota Motor Corp выросла на 2% после роста американских продаж автомобилей японского концерна. Nikkei окреп на 0,32%. Kospi завершил сессию ростом на 0,21%, а Hang Seng снизился на 0,95%.

Shanghai Composite прибавил 0,6% — по инерции, оставшейся от вчерашних предположений о смягчении требований китайского регулятора к банкам страны. Оборот шанхайской биржи поднялся выше $81 млрд — это исторический максимум.

Сырьевые товары



Сырая нефть марки Brent прибавила 0,84% на ICE и стоит сейчас 71,17 долларов за баррель. Ее техасская коллега WTI прибавила 1,33% и стоит сейчас 67,78 долларов.

Февральские фьючерсы на золото прибавили 0,58% и торгуются сейчас на уровне 12506,90 долларов за тройскую унцию. Выросло и серебро (+0,68%, до 16,68 долларов за унцию), и платина (+0,76%, до 1225,85), и палладий (+1,05%, до 812,20 долларов).



