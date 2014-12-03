Краткий обзор сегодняшнего рынка на 12.00 мск

Европа
Европейские
акции не показывают значительного падения в начале торгов, поскольку
президент ЕЦБ Марио Драги пообещал
расширить программу скупки активов и
включить в нее государственные облигации.
С утра они поднялись до максимума 10
недель, но сейчас плавно снижаются, без резких движений. Europe
Stoxx 600 вырос
на 0,2%. Банк Англии и ЕЦБ завтра обсудят
монетарную политику, а Банк России тем
временем сознался в том, что позавчера
была сделана интервенция в рынок, впервые
с 10 ноября, когда рубль был отпущен в
свободное плавание. Несмотря на это,
сегодня российский рубль обновил
исторические минимумы и к евро, и к
доллару, потеряв еще 1,3%. На 12.00 мск DAX
прибавил
0,11%, CAC 40
снизился
на 0,03%; FTSE
потерял 0,25%.
Азиатские рынки
Индикаторы китайской и японской сервисной сферы выросли, как и европейские.
Экономика Австралии показала темпы роста вдвое меньшие, чем прогнозировалось аналитиками, в результате чего свои позиции потерял осси. Австралиец ослаб до самого низкого уровня с июля 2010 года.
Cводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific изменился незначительно. Topix прибавил 0,1% на новостях о том, что Toyota Motor Corp выросла на 2% после роста американских продаж автомобилей японского концерна. Nikkei окреп на 0,32%. Kospi завершил сессию ростом на 0,21%, а Hang Seng снизился на 0,95%.
Shanghai Composite прибавил 0,6% — по инерции, оставшейся от вчерашних предположений о смягчении требований китайского регулятора к банкам страны. Оборот шанхайской биржи поднялся выше $81 млрд — это исторический максимум.
Сырьевые товары
Сырая нефть марки Brent прибавила 0,84% на ICE и стоит сейчас 71,17 долларов за баррель. Ее техасская коллега WTI прибавила 1,33% и стоит сейчас 67,78 долларов.
Февральские фьючерсы на золото прибавили 0,58% и торгуются сейчас на уровне 12506,90 долларов за тройскую унцию. Выросло и серебро (+0,68%, до 16,68 долларов за унцию), и платина (+0,76%, до 1225,85), и палладий (+1,05%, до 812,20 долларов).