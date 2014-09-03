Евро замер в ожидании вердикта ЕЦБ

Пара открылась на $1.3133 сегодня утром в Азии вслед за диапазоном от $1.3111 до $1.3134 в Штатах. Евро/доллар вырос на короткое время, чтобы отметить максимум $1.3135, а затем вернулся обратно к $1.3129 в начале активной фазы рынка. Пара продолжала торговаться в этом диапазоне до позднего утра, а затем упала до сессионного минимума $1.3122. Дилеры говорят, что они ожидают сохранения порывистого рынка, так как внимание сосредоточено на заседании ЕЦБ в четверг. В то время как многие ожидают, что ЕЦБ существенно изменит риторику и может объявить о дополнительных мерах смягчения монетарной политики, чтобы помочь экономическому росту и инфляции в еврозоне, есть некоторые опасения, что ЕЦБ может разочаровать. Евро/доллар остается недалеко от минимумов утром в Европе, и в последние сделки проходят по $1.3130. Спрос остается на $1.3110/00, и есть крупные заказы, говорят дилеры, называя даже крупные имена, а стопы стоят чуть ниже. Наверху, есть предложения на продажу – на $1.3150 и $1.3200. Также некоторые упомянули об истекающем на $1.3200 сегодня крупном опционе. Стопы отмечены только на $1.3180/85.

Технический взгляд на евро/доллар

Сопротивление 4: $1.3262 - сопротивление 22 августа на часовом графике

Сопротивление 3: $1.3221 - максимум 28 августа

Сопротивление 2: $1.3196 - максимум 29 августа

Сопротивление 1: $1.3159 - предыдущая часовая поддержка, теперь сопротивление

Текущий курс валютной пары: $1.3138

Поддержка 1: $1.3101 - месячный минимум 7 сентября 2013

Поддержка 2: $1.3026 – нижняя граница нисходящего канала мая-августа

Поддержка 3: $1.2993 - минимум 15 июля 2013

Поддержка 4: $1.2898 - максимум 9 июля 2013, теперь поддержка

Комментарий: пара остается тяжелой после очередной неспособности оказать давление на уровень $1.3159. Слои сопротивления остаются в области $1.3159-1.3485, и быки нуждаются в закрытии выше $1.3221, чтобы облегчить давление медведей, и выше $1.3333, чтобы подтвердить пробой 21-дневного скользящего среднего значения и переключить общую направленность на область $1.3445-85. Сентябрьский месячный минимум находится чуть ниже рынка, и прорыв открывает путь к $1.3000 и ниже.