Минфин против Минэкономразвития: кто больше?

Прогнозы министерств на уровень инфляции цен в 2014 и 2015 годах немного разошлись. Кто окажется ближе к реальным показателям?

Сегодня директор департамента долгосрочного стратегического планирования министерства финансов РФ Максим Орешкин сообщил, что они ожидают инфляцию в России в этом году на уровне 9,7%. В 2015 году, по словам Орешкина, она будет «чуть ниже 7%».

Недавно в прогнозе Минэкономразвития было сказано об инфляции в 9%. На что Орешкин заявил: «Оценка в 9% для нас выглядит крайне заниженной. Уже сейчас годовая инфляция превышает эту оценку. И ожидать, что при текущей динамике развития цен на продукты питания и на импортные товары инфляция будет ниже уровня 2012-2013 годов явно не стоит». Таким образом он подтвердил, что прогнозы министерств разошлись и Минфин настаивает на своей версии — инфляция на уровне 9,7%.

Прежде в Минэкономразвития РФ сообщили, что ждут инфляцию в 2014 году до 9%, а в 2015 — около 7,5%. При этом среднегодовая инфляция в 2015 году оценивается в 9,4%.