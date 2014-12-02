До каких уровней будет снижаться российский рубль к доллару и евро? Вряд ли кто ответит на этот вопрос, можно лишь делать более-менее обоснованные предположения. Следующее заседание ОПЕК состоится в июне 2015 года. Возможно, картель вернётся к вопросу квот в феврале 2015 года, но точно неизвестно. Следовательно, квоты никто пересматривать в ближайшее время не будет. Введённые санкции в отношении России тоже не собираются снимать.

Пока картель борется со сланцевой революцией в США, можно предположить, что падение нефти продолжится до трендовой линии в районе 56 долларов за баррель. Линия проходит через минимумы 1998, 2001 и 2008 годов. Думаю, нефтяные трейдеры будут распродавать фьючерсы до тех пор, пока на мировом рынке не сократится предложение. Может получиться так, что при цене нефти в 56 долларов, за доллар будут давать 56 рублей.

Если наложить сетку фибо с минимума 33,09 до 50,53, то ближайшим уровнем для коррекции выступит 46,41. По нефти в любом случае будут коррекционные фазы, поэтому и рубль может скорректироваться.

Пока нефть не нащупает дно, рубль будет падать.