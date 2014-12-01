EUR/GBP: фунт крепнет против евро на данных о PMI еврозоны

В понедельник вечером пара EUR/GBP снизилась после публикации плохих экономических данных о производстве в еврозоне. В то же время положительный отчет Великобритании поддерживает спрос на фунт стерлингов.

Сейчас пара торгуется на отметке 0,7933, теряя 0,34%. Вероятно, пара найдет поддержку на уровне 0,7910, а сопротивление - на 0,7977.

Евро упал после публикации отчетов в понедельник, которые показали, что индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе еврозоны опустился до 50,1. Предварительные расчеты показывали 50,4. PMI в производстве Германии впервые оказался в зоне сокращения за последние 17 месяцев, снизившись до 49,5. Французский показатель остался в зоне сокращения на отметке 48,4, а PMI Италии составил 49,0.

Слабые данные в очередной раз давят на ЕЦБ, чтобы тот уже расширил меры по стимулированию экономического роста.

Однако фунт вырос против доллара, так пара GBP/USD поднялась на 0,65% до 1,5743.