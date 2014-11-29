LiteForex Top10Forex Contest (Торгуй на валютных парах, войди в десятку лучших и получи реальный денежный приз на свой счет)

К итогам конкурса LF TOP10FOREX.

1. Двадцатое (предварительно) место оказалось совершенно неожиданно высоким результатом. (по закрытию 24 место)

2. Доходность составила около 50% от депозита (за неделю), что тоже приятно удивило. У лидеров доходность порядка 1000% -что неприятно расстроило и обнадёжило одновременно.

3. Необходимо добавить в советник возможность оперативного изменения параметров (хотя бы основных) прямо с чарта. Кнопки разрешения/запрета новых ордеров - обязательно. При изменении параметров обычным образом советник перезапускается и заново очень долго инициализируется.

4. При завершении работы советника возможно надо сохранять ключевые параметры. А возможно не надо - если повторный запуск происходит через значительное время, то использование старых параметров может быть бесполезно. Возможно нужно учитывать насколько устарели данные.

5. Система управления капиталом должна быть (несколько раз ужодили в глубокий минус по свободным средствам).

6. На чарте должны быть кнопки загрузки предустановленных сетов по ситуации.

7.Добавить на чарт укрупненный вывод основных параметров, который контролировались в истории: самые прибыльные и убыточные ордера.

8. Управление лотностью переработать полностью, приходилось корректировать руками параметры влияющие на лотность.

9. Стартовал на сутки позже других - стартовать вовремя.

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