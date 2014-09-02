Доллар убежал вверх. Евро, иена и фунт - в апатии

Сегодня доллар продолжает расти по отношению к корзине основных валют: он прибавил еще 0,26% до 82,98 (это самый сильный уровень с июля прошлого года).

Евро продолжает испытывать серьезное давление: его продают в ожидании того, что ЕЦБ внедрит дополнительные меры смягчения. Санкции против России тоже не добавляют единой валюте оптимизма. В итоге пара EUR/USD подошла к минимуму в 1,3110 (это самое слабое его выступление с сентября 2013 года).



Против иены доллар вырос до семимесячных максимумов, пара USD/JPY выросла на 0,54% до 104,90.

GBP/USD выросла на 0,46% до 1,6529. Британская валюта продолжает находиться под давлением после того, как опросы общественного мнения выявили поддержку независимости Шотландии (референдум по этому вопросу состоится 18 сентября). При этом позитивные данные по строительному сектору за август на курсе британца практически не сказались.







