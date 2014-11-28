Внимание! В ночь на 1 декабря Сбербанк проведет плановые технологические работы

Сбербанк России информирует своих клиентов, что с 0.00 по 06.00 мск в ночь на понедельник будут проводиться технические работы в вычислительном комплексе организации. Мероприятие запланированное, паниковать не надо.

Но приготовиться нужно к следующему.

Во-первых, операции в «личном кабинете» через банкоматы и терминалы Сбербанка будут недоступны.

Во-вторых, невозможно будет заплатить с помощью карты банка через Интернет. Платежи, которые клиенты все-таки попытаются провести через «Сбербанк Онлайн», будут поставлены в очередь и исполняться после того, как работы будут закончены.

В-третьих, финансовые операции по картам банка будут проходить в обычном режиме. Короткие перерывы не продлятся дольше 5 минут.



