Весь день доллар выше 49 руб., евро выше 61 руб. Рынок не сдается

В пятницу на валютном рынке — очередные исторические минимумы. Вчерашнее решение ОПЕК не снижать добычу привело к обвалу цен на нефть. Сегодня на открытии торгов на Московской бирже доллар резко подрос — до пика в 49,80 руб., а евро дошел до уровня 61,98 руб.

По мнению аналитиков, рубль в ближайшее время будет ориентироваться на движение нефтяного рынка. Если Brent дойдет до $70 за баррель, то, вполне возможно, что мы увидим 50 рублей за доллар. Другие факторы фактически отошли на второй план.

На 16:10 по мск пара USD/RUB торговалась на уровне 49,164 (теряя 0,23%), а EUR/RUB — на отметке 61,413 (рост на 0,29%). Таким образом, мы видим, что рубль против доллара пытается корректироваться, а против евро пока не совсем это удается.

Волатильность нацвалюты усложняется низкой ликвидностью российского рынка, которая замечается после отмены ЦБ регулярных интервенций. Теперь к существенным колебаниям курса приводят даже относительно небольшие по объему сделки.

Помочь рублю, по мнению некоторых банкиров, может коррекция нефти.

По прикидкам аналитиков из Райффайзенбанка, справедливый (без спекулянтов) средний курс пары USD/RUB составляет 55 рублей при цене нефти $70 за баррель и 60 рублей - при $65 за баррель.