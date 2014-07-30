Нефть в среду ведет себя стабильно

Сегодня эксперты отмечают относительное спокойствие на сырьевом рынке. Цены на нефть Brent малоподвижны и находятся в районе $107,60 за баррель. Основная часть инвесторов ждет экономическую статистику США и итоги совещания ФРС.

Днем фьючерсы на Brent подешевели до $107,64 за баррель, а фьючерсы на WTI подорожали до $101,47 за баррель. Сейчас они торгуются на уровне 107,51 и 101,31 соответственно.

"Будем надеяться, что рынок активизируется сегодня вечером или в пятницу", - говорит директор по инвестициям Ayers Alliance Securities в Сиднее Джонатан Бэррет.

Вечером ждем заявление ФРС по итогам ежемесячного совещания, а в пятницу — отчет из США о рынке занятости.