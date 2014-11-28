Золото на порядок дешевеет, ждем референдум в Швейцарии

В пятницу днем цены на золото падают, скорее всего, потому что американские рынки таким образом отыгрывают вчерашние потери из-за празднования Дня благодарения. Кстати, на Comex сегодня запланирована сокращенная сессия.

Во время утренних торгов на Comex золото с поставкой в феврале торговалось на уровне $1186,80 за унцию, падая на 0,89%. Сейчас оно торгуется на отметке 1183,40, снижаясь на 1,18%

Скорее всего, «золотые» фьючерсы найдут поддержку на уровне $1177,00, а сопротивление на $1199,30.

Инвесторы и трейдеры ждут предстоящего референдума в Швейцарии, где должны решить вопрос по запасам золота центробанка. Жители страны определят, должен ли Швейцарский национальный банк переводить примерно 20% своих активов в драгметалл? Сейчас в золоте находится 8% активов.

По данным последнего опроса общественного мнения, поддерживают законопроект «Спасите наше швейцарское золото» только 38% населения, в прошлом месяце сторонников было около 44%.

Если инициатива получит поддержку большинства, цены на золото, вероятнее всего, вырастут.

Серебро на Comex также упало - до $16,108 (падение на 3,00%) за унцию, а медь — на 1,44% - до $2,914 за фунт.