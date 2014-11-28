Нефть корректируется после обвала утром

В пятницу днем цены на нефть пробую корректироваться после падения до самых низких отметок за четыре года. Инвесторы понимают, что обвал был чересчур сильным, поэтому темпы роста усиливаются. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Ближе к полудню фьючерсы на нефть Brent с поставкой в январе упали до $72,05 за баррель, до этого опустившись до минимумов - $71,15. За ноябрь стоимость Brent упала на 16%, а с начала года - на 35%.

Сейчас Brent торгуется на отметке $72,68, получает рост 0,13%.

В то же время фьючерсы на нефть WTI с поставкой в январе около полудня торговались за $68,79, прежде падали утром до $67,90 за баррель. Сейчас сорт торгуется относительно ровно, за баррель дают $68,93 – падение на 6,46% от вчерашних уровней закрытия в $73,69.

Напомним, что вчера на саммите ОПЕК 12 стран-участниц решили не изменять квоты на добычу нефти.

"Добро пожаловать в новый мир нефти! ОПЕК отказалась от роли органа, обеспечивающего равновесие рынка. Если бы они сократили добычу и цены повысились, они могли бы потерять долю рынка. Они бы тем самым поощрили и поддержали дальнейшее освоение сланцевых месторождений. Для ОПЕК лучше перетерпеть сейчас, но получить долгосрочную выгоду", - считает глава отдела сырьевых исследований Societe Generale в Азии Марк Кинен.