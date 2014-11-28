Bloomberg: России не избежать рецессии, вероятность - 75%

Издание Bloomberg приводит сегодня новый прогноз аналитиков. Согласно материалу, российская экономика упадет в рецессию, если цена нефти Urals будет на уровне $80 за баррель. Хотя семь лет назад экономика росла на 8,5% при средних котировках около $70.

Цена основного сорта нефти России упала $80 за баррель, почти на $3 дешевле, чем в среднем за месяц с 15 октября по 15 ноября. Вероятность рецессии в ближайший год увеличилась до 75%, это самый высокий показатель из прогнозов за последние два года.

В этом году стране удалось избежать рецессии, балансируя на грани первого с 2009 года спада из-за санкций США и ЕС. Уже не смогут компенсировать потери экономики потребительские расходы, на которые приходится половина ВВП страны объемом $2 трлн. Рынок вступил погряз в «медвежьем» рынке из-за озабоченности по поводу глобального избытка нефтяной добычи.

Внутренний спрос практически исчерпан, считает экономист из «ЮниКредит Банк» Анна Богдюкевич. "Экономика может сокращаться, даже если цена на нефть останется на нынешнем уровне в течение длительного периода времени", - говорит она.

"Отток капитала, инфляция, высокие процентные ставки, финансовый кризис и все большее число компаний будут скатываться в рецессию в ближайшие 12 месяцев", - говорит Вульф-Фабиан Хангерланд, экономист банка Berenberg в Гамбурге. "В этом году Россия сумеет обойтись без рецессии. Но спад не остановится", - добавил он.

Рубль ослаб более, чем на 25% по отношению к доллару в течение последних трех месяцев, ведет себя хуже всех из 170 отслеживаемых агентством Bloomberg валют.

Нефть Brent упала ниже $72 за баррель после того, как ОПЕК объявила о сохранении объемов добычи нефти на вчерашнем заседании.

Цены на нефть Urals в среднем были на уровне $82,67 за баррель в период с 15 октября по 15 ноября. Месяцем ранее она торговалась по $91,75, по данным Министерства финансов РФ.

Данное решение ОПЕК приведет к переизбытку нефти на рынке, считает Максим Орешкин, руководитель отдела стратегического планирования Минфина РФ. "В этих обстоятельствах даже сценарий с ценой $80 за баррель в ближайшие годы уже можно рассматривать как умеренно оптимистичный", - заявил он вчера. "Эта ситуация еще раз подтверждает нашу позицию, что российская бюджетная политика должна адаптироваться к новым ценам на нефть, которые могут оставаться на низком уровне в течение длительного периода времени", - добавил Орешкин.

Центральный банк снизил прогноз экономического роста на 2015 год до нуля и «перенес» свою оценку цели инфляции в 4% на один год. ВВП будет увеличивать на 0,1% в 2015 году, месяц назад еще прогнозировали 0,8%. Инфляция достигнет 9% в этом квартале и 9,3% в первые три месяца 2015 года.

Ключевая ставка снизится до 8% к концу первого квартала 2016 года и упадет до 7,5% три месяца спустя, согласно среднему прогнозу 15 экономистов, опрошенных агентством. Центральный банк рассматривает потенциал смягчения денежно-кредитной политики, начиная со второй половины следующего года, заявила на этой неделе Эльвира Набиуллина. Регулятор не вмешивался в ситуацию на валютном рынке с 10 ноября, когда отпустил рубль в свободное плавание. Центральный банк возобновит свою деятельность, если посчитает нужным, в случае, когда доллар усилится до 50 руб., считают 23 опрошенных экономиста.

"Если на этих уровнях цен на нефть мы увидим 50 рублей или «очень близко» к этому за доллар, мы ожидаем, что центральный банк вмешается, чтобы «встряхнуть» спекулянтов", - уверен Владимир Миклашевский, стратег Danske Bank. "При нынешней цене на нефть мы не исключаем, что доллар может дойти до 50 руб. в любой момент", - добавляет он.