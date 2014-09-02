Центробанк РФ отказывается от валютного коридора до 2015 г.

Банк России в рамках перехода к режиму инфляционного таргетирования откажется от валютного коридора, сообщает первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева. ЦБР будет влиять на ситуацию, меняя ставки.
"Учитывая опыт других стран, ЦБ РФ сейчас постепенно переходит к плавающему валютному курсу. Это значит, что до 2015 г. будет отменен валютный коридор в его текущем виде, а интервенции станут проводиться реже", - написала Юдаева в статье, опубликованной в журнале "Вопросы экономики".
Таргетирование инфляции предполагает контроль за ценами и удержание заданной инфляции через процентные ставки, в экстренных случаях через валютные интервенции для поддержания национальной валюты.
Банк России планирует завершить переход к плавающему валютному курсу до конца 2014 г.
Банк России с 18 августа
2014 г. в целях дальнейшего повышения
гибкости курсообразования рубля
осуществил ряд изменений параметров
механизма курсовой политики:
— интервал
допустимых значений рублевой стоимости
бивалютной корзины (плавающий операционный
интервал) симметрично расширен с 7 до 9
руб.;
— объем валютных интервенций,
направленных на сглаживание волатильности
обменного курса рубля, во всех внутренних
диапазонах плавающего операционного
интервала установлен равным $0 млн;
— величина накопленных интервенций, приводящих к сдвигу границ плавающего операционного интервала на 5 коп., снижена с $1 000 млн до $350 млн.
Как отмечается в заявлении ЦБ РФ, указанные изменения осуществлены в рамках перехода к режиму таргетирования инфляции, для успешной реализации которого одним из необходимых условий является отказ от управления валютным курсом.
Учитывая, что в настоящее время стоимость бивалютной корзины находится в "нейтральном" диапазоне плавающего операционного интервала, в котором не совершаются интервенции, направленные на сглаживание волатильности, принятое решение не окажет значимого влияния на текущую динамику курса рубля, заявили в ЦБ РФ.