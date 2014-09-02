Центробанк РФ отказывается от валютного коридора до 2015 г.

Банк России в рамках перехода к режиму инфляционного таргетирования откажется от валютного коридора, сообщает первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева. ЦБР будет влиять на ситуацию, меняя ставки.

"Учитывая опыт других стран, ЦБ РФ сейчас постепенно переходит к плавающему валютному курсу. Это значит, что до 2015 г. будет отменен валютный коридор в его текущем виде, а интервенции станут проводиться реже", - написала Юдаева в статье, опубликованной в журнале "Вопросы экономики".

Таргетирование инфляции предполагает контроль за ценами и удержание заданной инфляции через процентные ставки, в экстренных случаях через валютные интервенции для поддержания национальной валюты.

Банк России планирует завершить переход к плавающему валютному курсу до конца 2014 г.

Банк России с 18 августа 2014 г. в целях дальнейшего повышения гибкости курсообразования рубля осуществил ряд изменений параметров механизма курсовой политики:



— интервал допустимых значений рублевой стоимости бивалютной корзины (плавающий операционный интервал) симметрично расширен с 7 до 9 руб.;



— объем валютных интервенций, направленных на сглаживание волатильности обменного курса рубля, во всех внутренних диапазонах плавающего операционного интервала установлен равным $0 млн;



— величина накопленных интервенций, приводящих к сдвигу границ плавающего операционного интервала на 5 коп., снижена с $1 000 млн до $350 млн.

Как отмечается в заявлении ЦБ РФ, указанные изменения осуществлены в рамках перехода к режиму таргетирования инфляции, для успешной реализации которого одним из необходимых условий является отказ от управления валютным курсом.

Учитывая, что в настоящее время стоимость бивалютной корзины находится в "нейтральном" диапазоне плавающего операционного интервала, в котором не совершаются интервенции, направленные на сглаживание волатильности, принятое решение не окажет значимого влияния на текущую динамику курса рубля, заявили в ЦБ РФ.