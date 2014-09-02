Как откроется осень на валютном рынке: прогноз на неделю

На прошлой неделе евро упал из-за падения индекса потребительских цен в еврозоне и ускорения роста ВВП США. Капитал продолжает медленно и печально утекать из Европы в Америку, а рост с 92 б.п. до 145 б.п процентного дифференциала между десятилетними гособлигациями Штатов и Германии еще сильнее подогревает этот процесс.



На этой неделе заседание ЕЦБ расставит определенные точки над i: ожидается, что Марио Драги объявит о сохранении ключевой процентной ставки в регионе на уровне 0,15%. Но если дальше будет сохраняться мягкая риторика, то EUR/USD нырнет ниже 1,3100.

В четверг Банк Англии объявит о своей монетарной политике. Ожидается, что британская ключевая процентная ставка останется на уровне 0,50%, но фунт, скорее всего, продолжит снижаться. На него продолжается давление (индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг, скорее всего, упали). Так или иначе, эксперты предсказывают, что GBP/USD может осесть на 1,6535.

А вот те, кто покупает USD/JPY, на этой неделе точно скучать не будут: выход данных по занятости и безработицы в США, скорее всего, добавит доллару металла в голосе, и поэтому пара продолжит расти до 104,50 — 105,00.