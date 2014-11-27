Встреча ОПЕК: 90 минут до часа Х. Нефть продолжает дешеветь.

Надежда на то, что ОПЕК сократит производство нефти, постепенно исчезает. В результате в четверг нефть BRENT во время азиатских и европейских торгов упала в четверг до уровня 76,25 долларов за баррель, до своего четырехлетнего минимума. Впервые с сентября 2010 года в течение дня она опускалась ниже отметки 76$ за баррель.

Производители во главе с Саудовской Аравией, как ожидается, на сегодняшнем заседании ОПЕК приведут доводы против того, чтобы сокращать добычу. Такие страны, как, к примеру, Венесуэла хотят поддержать цены, ведь с июня они упали более чем на треть. Источники в ОПЕК говорят, что это маловероятно.



Стратег Национального Банка Австралии Гэвин Фринд говорит, что с точки зрения глобальной картины мировой экономики, удешевление нефти пойдет на пользу, и действительный смысл сегодняшней встречи ОПЕК — понять, будет ли эта тенденция разрастаться или же всё-таки падение цен остановится.

Сегодня снизились и так называемые «нефтяные валюты»: до трехнедельного минимума нырнула норвежская крона, рубль снова потерял отыгранные было вчера позиции, а нигерийская найра — та и вообще находится во власти девальвации.

Одно можно сказать точно: сегодняшняя встреча ОПЕК — самая ожидаемая из всех, что происходили за последние десятилетия. Картель обеспечивает порядка 1/3 мирового объема нефти, а снижающиеся цены замедляют темпы инфляции в Европе и отрицательно сказываются на экономических системах и финансовых рынках стран-крупных поставщиков нефти.

Решение, к которому придут участники встречи, будет оглашено на пресс-конференции, которая состоится в 18.00 мск. Сейчас многочисленный разброс прогнозов основывается на обрывочных фразах, которые были высказаны участниками встречи еще до ее начала.