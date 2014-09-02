Австралийский доллар упал из-за перестановки в кабмине Японии

Австралийский доллар упал во вторник на фоне роста доллара США в Азии из-за сообщений о планах перестановки в кабинете министров в Японии. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует сделать Ясухиса Сиозаки министром здоровья, труда и благосостояния, сообщает газета Nikkei. Сиозаки состоит в Либерально-демократической партии и является сторонником реформирования Государственного пенсионного инвестиционного фонда. Портфель даст Сиозаки больше контроля над фондом, который недавно распределял большие деньги на международном уровне.



Йена ослабла по отношению к доллару США в ожидании некоторого увеличения активов, сказал глава валютной стратегии Commonwealth Bank international Ричард Грейс, что создает давление на австралийский доллар. Австралийский доллар торговался на уровне 0,9296 по сравнению с 0,9342 долларов США в понедельник поздно вечером.



Центральный банк Австралии сохранил ставки на прежнем уровне 13-ый месяц подряд, но это мало изменило ситуацию на рынке. Ставка осталась на уровне 2,5%, Банк Австралии считает, что необходимо больше времени, чтобы поддержать стимул к повышению.



"В экономике происходит умеренный рост, - сказал глава Резервного банка Австралии Гленн Стивенс. - В целом банк по-прежнему ожидает, что рост будет немного ниже тренда в следующем году. Остается благоразумным сейчас держать ставки без изменений".



Правительственные данные, опубликованные до заявления РБА, показали ухудшение дефицита текущего счета платежного баланса Австралии во втором квартале. Дефицит увеличился с учетом сезонных колебаний до 13,7 млрд. австралийских долларов во втором квартале с 7,8 млрд. в первом квартале.

Стивенс представит в среду отчет по ВВП за второй квартал. Большинство экономистов ожидают рост на 0,4%.

