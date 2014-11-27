Участники саммита ОПЕК не видят кризиса на рынке

Часть министров ОПЕК считает, что нынешняя ситуация на мировом нефтяном рынке не является кризисом, бывали и более низкие цены на нефть. И в очередной раз они призывают не паниковать.

"Мы не собираемся паниковать, это не первый раз, это не кризис, который может заставить нас паниковать… мы видели еще более низкие (цены). Рынок сам стабилизируется в конечном счете, падение цен не может длиться долго. Мы не заинтересованы в быстрых решениях, потому что мы знаем, что они не будут длиться долго", — сказал министр энергетики ОАЭ Сухаил Мохаммед Аль Мазруэй. Его слова передает агентство Dow Jones. По мнению министра, ОПЕК примет то решение, которое лучше всего будет для рынка.

С таким же мнением согласен министр нефти и энергетики Катара Мухаммед бин Салех Аль-Сад, по его версии, между членами ОПЕК есть высокий процент согласия с этим. "Мы не видим кризиса на рынке", — отметил Аль-Сад.

Прежде с призывом успокоиться выступал глава организации Абдалла эль-Бадри. В конце октября он сказал, что паниковать не надо, мол, сейчас просто наблюдается один из периодов рыночного цикла.

Сегодня в Вене проходит встреча ОПЕК, где должны принять решение о дальнейшей стратегии по добыче нефти. В любом случае решение членов картели повлияет на мировые цены на нефть.

Сейчас январские фьючерсы на Brent снизилась на 1,93% - до $76,25 за баррель, а WTI — на 2,40% — до $72,32 за баррель.