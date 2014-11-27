Крупные инвесторы к концу года решили вложиться в азиатские акции

Неослабевающие аппетиты инвесторов непросто усмирить. Уверенные в своих успехах, инвесторы не боятся даже возможного роста процентных ставок в США.

Сюрпризом для многих за последние недели стали решения центробанков Китая и Японии смягчить денежно-кредитную политику, это добавило стимула и «аппетита» к акциям в регионе. Шанхайский фондовый рынок в среду торговался на уровне более чем за три года, заканчивая день на 1,4% - 2604,35. Впервые уровень был выше 2600 с августа 2011 года.

Поток денежных средств остановился в конце лета и начале осени, но он снова растет в развивающихся рынках, в том числе в Азии, и это признак того, что инвесторы теперь более уверенно берут на себя риск.

Сток-инвесторы вложили чистую сумму 6,3 млрд в азиатские развивающиеся рынки с начала месяца по 25 ноября после изъятия чистой прибыли в $2,4 млрд в октябре. Приток в этом месяце сопоставим с уровнем покупок в середине года.

Но аналитики IIF говорят, что рынок может не угадать, насколько быстро Федеральная резервная система США начнет ужесточать денежно-кредитную политику, в том числе сложно прогнозировать точные сроки первого повышения процентных ставок. ФРС с прошлого года говорит, что краткосрочные процентные ставки будут оставаться в районе нуля - «в течение продолжительного времени» - и даже после окончания последней программы покупки облигаций, которая завершилась в прошлом месяце.

Есть опасение, что высокие доходы в США могут привести к снижению притока капитала в рискованные экономики, хотя менеджеры фондов не ожидали столь же большой распродажи, как была весной 2013 года, когда центральный банк США впервые сказал, что хочет начать сокращение покупок облигаций.

Ситуация, которая была в июне 2004 года, когда ФРС в последний раз инициировала ряд повышений процентных ставок, может повториться в следующем году, - сказал стратег HSBC Девендра Джоши.

Неудачные вложения денег в Азии также означает, что инвесторы должны будут следить за быстрым ростом кредитования, особенно в Китае и других азиатских странах, считает Йост ван Линдерс, главный экономист в BNP Paribas Investment Partners. Большая задолженность по балансам может стать ограничивающим фактором в том, как высоко будет ралли акций.

Индекс котировок азиатских акций MSCI (за исключением Японии) составляет 3,9% с начала года, почти на одном уровне приростов в 3,5% в прошлом году, но не настолько эффективный, как выросший на 11,8% S&P 500.

Несмотря на риски, денежная политика центральных банков в Азии предоставит еще "немного положительных моментов" на рынке, отметил Линдерс из BNP.

Индекс Shanghai Composite, который имел бычий рост на 20% или больше с января по октябрь, добавил 7,6% в этом месяце благодаря объявлению Народного банка Китая в прошлую пятницу, что он будет снижать ставки по займам впервые за два года.

Акции подкрепились с апреля, когда Пекин обнародовал программу торговли и запустил в этом месяце объединенные торги на Шанхайско-гонконгской бирже.

В Японии Nikkei Stock Average составляет почти 6% в этом месяце, отчасти потому, что Банк Японии объявил о расширении своего монетарного стимулирования. Иностранные инвесторы купили японских акций на $10,7 млрд с начала месяца до 24 ноября, помогая этим привести в порядок поток денег в Азии, по данным HSBC. Страна получила в чистом виде $3,7 млрд оттока в предыдущем месяце.

"Существует небольшое перетягивание каната с точки зрения денежно-кредитной политики", что означает, что денежные потоки вернутся в Азию, вероятно, и рынок снова будет волатильным в краткосрочной перспективе, считает Джоши из HSBC.