Уолл-стрит обновила максимумы и ушла праздновать День Благодарения

Торги на Уолл-стрит закончились на повышении. S&P 500 и DJIA поставили новые рекорды, увеличившись соответственно на 0,28% и на 0,07%. Nasdaq Composite подрос сильнее своих коллег-рекордсменов, прибавив 0,61%.
На
рост индексов повлияла положительная
статистика, которая поступала из США в
течение всей недели: вырос индекс
потребительского доверия за октябрь,
увеличился объем заказов на товары
длительного пользования, уменьшилось
до четырнадцатилетнего минимума число
граждан, получающих пособие по безработице.
Всё это свидетельствует о подъеме
экономики и внушает определенный
оптимизм инвесторам.
Самые крупные прибыли продемонстрировали производители полупроводников. Analog Devices Inc прибавили 5,6% на сильной статистике за III квартал. HP прибавила 4,3% на новостях о реструктуризации бизнеса и выделении производства ПК и принтеров в отдельную компанию.
Знаменитая анимационная студия DreamWorks Anomation SKG прибавила 3,4% на улучшении рекомендаций от аналитического отдела Morgan Stanley.
Среди потерь можно зафиксировать крупнейшего в мире производителя сельхозтехники Deere&Co. На слабом прогнозе годовой прибыли он потерял 0,9%.
Акции
нефтяных компаний на общей волатильности
последних дней снижаются. Например,
Diamond Offshore Drilling снизилась
на 11%, Transocean – на 8%, Noble
Corp – на 5,2%.
Сегодня на Уолл-стрит выходной, завтра - короткий рабочий день.