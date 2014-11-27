Уолл-стрит обновила максимумы и ушла праздновать День Благодарения

Торги на Уолл-стрит закончились на повышении. S&P 500 и DJIA поставили новые рекорды, увеличившись соответственно на 0,28% и на 0,07%. Nasdaq Composite подрос сильнее своих коллег-рекордсменов, прибавив 0,61%.

На рост индексов повлияла положительная статистика, которая поступала из США в течение всей недели: вырос индекс потребительского доверия за октябрь, увеличился объем заказов на товары длительного пользования, уменьшилось до четырнадцатилетнего минимума число граждан, получающих пособие по безработице. Всё это свидетельствует о подъеме экономики и внушает определенный оптимизм инвесторам.



Самые крупные прибыли продемонстрировали производители полупроводников. Analog Devices Inc прибавили 5,6% на сильной статистике за III квартал. HP прибавила 4,3% на новостях о реструктуризации бизнеса и выделении производства ПК и принтеров в отдельную компанию.

Знаменитая анимационная студия DreamWorks Anomation SKG прибавила 3,4% на улучшении рекомендаций от аналитического отдела Morgan Stanley.

Среди потерь можно зафиксировать крупнейшего в мире производителя сельхозтехники Deere&Co. На слабом прогнозе годовой прибыли он потерял 0,9%.

Акции нефтяных компаний на общей волатильности последних дней снижаются. Например, Diamond Offshore Drilling снизилась на 11%, Transocean – на 8%, Noble Corp – на 5,2%.



Сегодня на Уолл-стрит выходной, завтра - короткий рабочий день.

