Испания вынуждена экстренно продать 50-летние облигации

Испания впервые в истории продала свои 50-летние облигации, заманив инвесторов долгим сроком погашения. Необходимость принимать такие решительные шаги появилась после того, как на прошлой неделе доходность 10-летних облигаций резко упала до рекордного минимума.

Казначейство продало ценные бумаги на 1 млрд евро со сроком погашения в 2064 г. Доходность по результатам размещения не объявлялась, так как облигации с 4%-м купоном были частными.

Испания получила выгоду от ралли на рынке облигаций, на котором доходность 10-летних облигаций упала 27 августа до 2,083% - самого низкого уровня по данным Bloomberg (точка отсчета - 1993 г.).

Страна привлекла 5 млрд евро на первой продаже бондов, привязанных к инфляции. Доходность по 30-летним облигациям Испании составляет 3,53%. Масштаб снижения доходности испанских облигаций виден по тому, что в июле 2012 г. доходность по 10-летним облигациям была почти 8%.

Правительство прогнозирует, что рост экономики может составить 1,5% в этом году и 2% в 2015 г. Тем не менее уровень безработицы остается близким к рекордно высокому уровню в 26%, а объем государственного долга удвоился с 2007 г. и приблизился к 100% внутреннего валового продукта.

Купон в 4% на 50-летние облигации - это именно то, “что устраивает страховые компании Германии, чтобы преодолеть наследие некоторых контрактов по страхованию жизни, так как и срок погашения, и показатель купона рассчитаны специально для них”, заявил Дэвид Шнауц из Commerzbank.

Вчерашняя продажа был организована двумя испанскими банками - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria и CaixaBank. Согласно данным Bank of America Merrill Lynch, 29 августа испанские бонды принесли инвесторам 13% дохода, тем самым установив рекорд с 1996 г.