GBP/USD: фунт падает после публикации ВВП Великобритании

В среду днем пара GBP/USD падает, когда опубликовали итоговые данные по ВВП Великобритании. Отчеты показали, что рост экономики страны в III квартале совпал с ожиданиями рынка, но инвесторы все еще в ожидании серии американских отчетов.

Так, во время утренних европейских торгов пара GBP/USD дошла до уровня 1,5694, а затем укрепилась на 1,5690. Сейчас пара торгуется на 1,5699, теряя 0,05%.

Вероятно, пара найдет поддержку на 1,5588, а сопротивление - на 1,5782.

Управление нацстатистики Великобритании сообщило, что рост ВВП составил 0,7% в третьем квартале, как и ожидалось. В прошлом квартале экономика Великобритании поднялась на 0,9%.

Спрос на доллар поддерживается за счет отчетов Министерства торговли США, которы показали рост американской экономики на 3,9%.

Фунт подрос против евро. Пара EUR/GBP торгуется на отметке 0,7934, падая на 0,11%.

Сегодня, в преддверии Дня благодарения, в США ждем серию отчетов, среди которых отчет по заказам на товары длительного пользования, отчет по заявкам на пособие по безработице, отчет по личным доходам и расходам, отчет по продажам жилья на первичном и вторичном рынках и пересмотренные данные по потребительским настроениям.