Евро снова выше 58 рублей

В среду днем рубль продолжает падать после новостей о том, что переговоры России и стран-членов ОПЕК о сокращении добычи нефти завершились безрезультатно. Курс евро на торгах вновь пересек отметку выше 58 руб. Сейчас пара EUR/RUB торгуется на уровне 58,330. На 12:30 по мск. соотношение валют составляло 58,503.

Курс доллара вырос до 46,852 руб.

Вновь слабеет российская национальная валюта. На этот раз отрицательно сказались на ней новости о безуспешных переговорах вчера вечером. На встрече Россия, Венесуэла, Саудовская Аравия и Мексика не смогли договориться о сокращении добычи нефти. Здесь же кроется и причина опять дешевеющей нефти.

Фьючерсы на нефть вчера за два часа упали в цене на $2 и дошли до минимумов 4 лет.