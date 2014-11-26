Уолл-стрит встречает День Благодарения. Ювелиры дорожают, нефтяники дешевеют

Во вторник в преддверии Дня Благодарения на Уолл-стрит было спокойно. Активность торгов заметно снизилась, «большая тройка» показывала чисто символические движения, причем в разные стороны. Чуть подрос Nasdaq (+0,07%), а S&P 500 и DJIA прекратили обновлять исторические максимумы и незначительно снизились (на -0,12% и 0,02% соответственно).

Рост ВВП в США в третьем квартале превысил предварительные прогнозы, но эти хорошие данные нивелировались падением индекса потребительского доверия. Поэтому индексы не показали ни значительного роста, ни значительного снижения.

S&P 500 зафиксировал рост шести отраслевых секторов во вторник. Как и можно было ожидать, потребительский сектор прыгнул веселее всех (люди готовятся к Дню Благодарения), а нефтяники оказались в красной зоне.



Exxon Mobil Corp потеряла 1%, Chevron Corp – 1,2%, Nabors Industries — на 4,9%.

Выросла капитализация Tiffany&Co, прибавив 2,4%. Еще один крупный ювелир — Signet Jewelers — прибавил 7% на улучшении годового прогноза прибыли.

Apple подешевела на 0,7%.