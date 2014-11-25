В понедельник практически не изменились европейские индексы

Европейские фондовые биржи открыли неделю без особенного энтузиазма: акции добывающего сектора упали, но это снижение было нивелировано подъемом сектора банковского.

Stoxx Europe 600 прибавил чисто символические 0,1%. FTSE 100 незначительно снизился (-0,31%). САС 40 с ростом на 0,49% и DAX, окрепший на 0,54% на этом фоне выглядели просто спринтерами. Рост немецкого национального индекса связан с сильной статистикой по индексу доверия предпринимателей, который впервые за полгода вырос.



Подындекс банковской отрасли прибавил 1,3%, а горнодобывающего сектора — ослаб на 1,5%. Banco Santander вырос на 2,5%, акции Societe Generale прибавили 2,1%.

BHP Billiton в Лондоне потерял 0,7%, Rio Tinto Group снизились на 1,1%.

Британский телекоммуникационный концерн BT Group начал переговоры о покупке двух мобильных операторов. На этих новостях акции его выросли на 3,7%.

Нефтегазовая фирма Petrofac потеряла 26% на пессимистичном прогнозе прибыли по итогам года.