В понедельник практически не изменились европейские индексы

Европейские фондовые биржи открыли неделю без особенного энтузиазма: акции добывающего сектора упали, но это снижение было нивелировано подъемом сектора банковского.
Stoxx Europe 600 прибавил
чисто символические 0,1%. FTSE 100
незначительно снизился
(-0,31%). САС 40 с ростом на 0,49% и DAX,
окрепший на 0,54% на этом фоне
выглядели просто спринтерами. Рост
немецкого национального индекса связан
с сильной статистикой по индексу доверия
предпринимателей, который впервые за
полгода вырос.
Подындекс банковской отрасли прибавил 1,3%, а горнодобывающего сектора — ослаб на 1,5%. Banco Santander вырос на 2,5%, акции Societe Generale прибавили 2,1%.
BHP Billiton в Лондоне потерял 0,7%, Rio Tinto Group снизились на 1,1%.
Британский телекоммуникационный концерн BT Group начал переговоры о покупке двух мобильных операторов. На этих новостях акции его выросли на 3,7%.
Нефтегазовая фирма Petrofac потеряла 26% на пессимистичном прогнозе прибыли по итогам года.