Иена продолжает дорожать против основных валют

Сегодня на азиатских торгах иена растет против 16 мировых валют. Об этом пишет издание Bloomberg. Японская национальная валюта дорожает на фоне опасений, что прежнее падение до минимума с августа 2007 года было чрезмерным.

Американский доллар против японской иены торговалась сегодня на отметке 117,91 иены, вчера на закрытии торгов было 118,27. Евро торговался за 146,55 иены утром, вчера — 147,15.

Внимание инвесторов и трейдеров сегодня направлено на отчеты по экономике еврозоны и отчеты из США. Например, важным будут итоговые данные о ВВП Германии за III квартал и пересмотренные данные о ВВП США. Плюс ко всему, Еврокомиссия обнародует сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны за ноябрь.

Было сегодня одно интересное заявление - глава Банка Японии Харухико Курода сказал, что инфляция в стране может достичь целевого показателя в 2% уже в следующем финансовом году (с апреля 2015 года). ЦБ Японии опубликовал также протокол заседания, которое было 31 октября, где приняли решение расширить программу покупки активов. По планам Банка Японии необходимо будет увеличивать денежную базу на 80 трлн иен в год (прежде только на 60-70 трлн иен).

Иена укрепляется сегодня благодаря выступлению Куроды и публикации протокола октябрьского заседания ЦБ. По прогнозу аналитиков, паре доллар/иена пока будет сложно идти вверх.