Осторожный прогноз на 2015 год: акции еще не выздоровели

Инвестиционные стратеги начинают публиковать прогнозы на 2015 год, и их цифры оценки плохие. Многие предсказывают, что фондовые индексы увеличатся на 5% или менее. Если они правы, это означает не впечатляющий год для фондовых инвесторов. В этом году, для сравнения, индекс S&P 500 вырос уже на 11,6%. А он в среднем поднимается на 7% в год.

Но, как это ни парадоксально, их скептицизм тоже может быть хорошей новостью. По крайней мере, это еще один признак того, что инвесторы пока не скатились к избыточному оптимизму, что подтолкнуло бы акции до неприемлемых уровней и коллапса как в 2000 и 2008 годах. Предлагаю познакомиться с зарубежными экономическими прогнозами на 2015 год. Адаптированный перевод с портала The Wall Street Journal.



"Если у людей есть ожидания, то в здравом уме они не станут строить инвестиционные планы, которые неосуществимы", - считает Сет Мастерс, директор по инвестициям в Bernstein Global Wealth Management. Мастерс считает себя быком. Он прогнозирует, что Dow Jones Industrial Average выстрелит до 200,00 в 2018 году с 178,10 в ту пятницу. Он уверен, что сильная корпоративная прибыли и благоприятный экономический фон хорошо скажутся на том, чтобы продолжить следить за индексом. Но он считает, что акции будут расти только на 5% в следующем году. Дивиденды прибавят около 1,9 процентных пункта - до вычета налогов.

Причина его осторожности: цены на акции выросли в три раза с 2009 года. S&P 500 вырос в 17-19 раз за последние 12 месяцев, в зависимости от того, как вы измеряете прибыль. Это значительно выше среднего роста в 15 или 16 раз.

Многие инвесторы считают, что повышение средних цен оправдано исключительно при низких процентных ставках и инфляции. Многие прогнозисты думают, что акции могут просто идти в ногу с заработком в настоящее время. Этот вид прогнозов, как правило, исчезает в периоды рыночного избытка. В самом деле, люди все еще думают, что это признак здоровья рынка.

Уолл-стрит с осторожностью называет одну из основных причин, почему мы полны оптимизма насчет акций, говорит Савита Субраманиан, глава американского фондового банка Америки Merrill Lynch. Она отслеживает рекомендации Уолл-стрит по акциям в качестве индикатора рыночной болтовни. Чем больше будоражат стратеги, тем хуже прогноз. Другими словами, рынок идет в противоположном направлении. Она смотрит рекомендации стратегов клиентам о процентах от стоимости активов и акций, а также их прогнозы прибыли на фондовых рынках. Из всех ее моделей, говорит она, этот особенно надежный. И сейчас он сигнализирует о наличии выгоды, которая приходит, говорит она.

Только четыре стратеги выдали официальные прогнозы на 2015 год, согласно Birinyi Associates, которая также отслеживает их. Они считают, что S&P 500 поднимется в среднем лишь на 4,8% от закрытия пятницы 2063,50 к концу 2015 года.

В дополнение к тому, что акции не упадут, инвесторы будут иметь дело в следующем году, по крайней мере, с двумя большими проблемами: ожидаемый рост целевых процентных ставок ФРС и экономическая неопределенность в Европе, Китае и Японии.

Дэвид Костин, главный американский фондовый стратег в Goldman Sachs, прогнозирует, что S&P 500 закончит 2015 год на 2100, с ростом только на 1,8% выше закрытия пятницы. Костин ожидает, что у инвесторов будут проблемы с адаптацией к повышению процентных ставок ФРС. Последние три раза ФРС повышала ставки в 1994, 1999 и 2004, тогда акции упали в среднем на 4% в течение трех месяцев.

На этот раз ФРС будет повышать ставки почти с нуля, это означает, что ставки будут оставаться на исключительно низком уровне. Но рынки стали настолько зависимы от низких ставок и никто не знает, как они отреагируют. Костин считает, что S&P может вырасти до 2150 к середине года, а затем отступить, как это было после того, как в прошлом увеличивали ставки ФРС. Он добавляет, что много неопределенности скрывают, в том числе, будущие цены на нефть, процентные ставки, действия США и иностранных государств.