Европейские рынки сегодня не в форме

Европейские фондовые индексы в понедельник показали в основном снижение, потому что из Германии продолжают поступать крайне нездоровые статистические данные. При этом опасения по поводу напряженности в отношениях между Россией и Украиной сохраняются.



Во время европейской торговли во второй половине дня Euro Stoxx 600 прибавил 0,05%, французский САС 40 снизился на 0,32%, а DAX потерял 0,18%.

Акции банковского сектора в целом сохраняют спад, так как французские кредиторы BNP Paribas и Societe Generale опустились на 1,07% и 2%, в то время как немецкий Deutsche Bank отступил на 0,86%.

Среди периферийных кредиторов, итальянские Unicredit и Intesa Sanpaolo понизились на 1,44% и 1,90% соответственно, в то время как испанские банки Banco Santander и BBVA похудели на 0,65% и 0,77%.

Лондонский индекс FTSE понизился на 0,06% под давлением Tesco , акции которой упали на 1,80% после того, как Harris Associates, один из крупнейших акционеров сети супермаркетов, сообщил, что он сократил свою долю в бизнесе более чем в два раза. Да вдобавок, еще и обидных слов наговорил: по его словам, сеть работает по «бессвязной стратегии» при «неясных целях менеджмента».

Финансовый сектор в Британии тоже не в лучшей форме: акции Barclays упали на 0,57%, акции Lloyds Banking ослабли на 0,83%, в то время как HSBC Holdings и Royal Bank of Scotland Group упали на 0,91% и 1,27% соответственно.

Горнодобывающий сектор акций смешался. Акции Glencore Xstrata подешевели на 0,23%, акции Bhp Billiton понизились на 0,39%, в то время как акции Rio Tinto поднялись на 0,53%, а акции Fresnillo подскочили на 0,68%.

Американские рынки сегодня закрыты в связи с празднованием Дня труда.