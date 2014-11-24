Ветеран ОПЕК: "Нам не обойтись без России, Мексики и Норвегии"

Бывший министр нефтяной промышленности Катара, Абдулла Бен Хамад Аль Аттиях, в интервью агентству Bloomberg сказал, что кончились дни, когда страны-участницы ОПЕК могли почти гарантированно договориться между собой. Ветеран картеля на протяжении двух десятилетий, Аль Атттиях соглашается с тем, что понижению цены на треть с 19 июня способствовал глобальный избыток сырья. Этот избыток сильно разъединяет организацию и делает ее будущее зависящим от пары — тройки человек.



Напомним, 27 ноября в Вене состоится встреча 12 лидеров Организации стран-экспортеров нефти. Аль-Аттиях отметил: «Одна только ОПЕК не в состоянии уравновесить рынок. На сей раз за стол переговоров нужно посадить еще и Россию, и Норвегию, и Мексику. ОПЕК, может быть, каким-то чудом и договорится между собой. Однако что будет, если страны, не входящие в картель, продолжат наращивать поставки? Что будет тогда с рынками?»

В этом году мировой спрос увеличивается самыми низкими за пять лет темпами — это серьезная проблема для картеля, который создает сильный переизбыток добычи.

И еще одно усложнение задачи для ОПЕК: сланцевый бум в США, который сейчас переставляет экономику страны на рельсы полной энергетической независимости.

История вопроса



С декабря цена на нефть в среднем составляла 108 долларов за баррель. В тот момент картель изменил квоты на добычу до текущих 30 млн баррелей в день. С начала июня цена начала скользить вниз, и нефть Brent к текущему месяцу упала ниже 80 долларов, угрожая обрушить государственные бюджеты Венесуэлы и Ирана.

В последние дни нефть немного подорожала: на ICE в Лондоне сейчас она торгуется на уровне 80,45 доллара за баррель, прибавив 0,21% к закрытию пятничной сессии. Впрочем, это подорожание, судя по всему, сугубо временное и ситуативное: инвесторы все-таки рассчитывают на договоренность ОПЕК снизить добычу. Аль Аттиях комментирует ситуацию: «Раньше ОПЕК легко договаривалась между собой, но сейчас очень сильно различаются стратегические цели стран-участниц картеля. Сверхпоставка сейчас составляет порядка 2 млн баррелей в день, а глобальный экономический рост — ниже ожиданий рынка», — говорит он. — «США, которые были крупнейшим рынком сбыта для нас, больше не нуждаются в таких масштабах импорта. Теперь они и сами стремятся стать экспортером нефти — кстати, экспорт конденсата они уже начали».



Челночная дипломатия



Перед встречей ОПЕК были проведены разнообразные переговоры. Так, «голос» Саудовской Аравии в ОПЕК, министр нефти Али Аль-Наими посетил Латинскую Америку. Саудовский министр иностранных дел летал в Россию. Различные ближневосточные чиновники (как минимум иракский и ливийский) навещали саудовского короля Абдуллу. Министр иностранных дел Венесуэлы Рафаэль Рамирес встречал у себя дома аж шестерых разных министров энергетики. Министр нефтяной промышленности Ирана Биджан Занганех встретится с Аль-Наими в Вене и попытается договориться о снижении поставок до уровня не более 1 млн баррелей на страну в день. В планах — переговоры Ирана с российским министром энергетики Александром Новаком.

«ОПЕК уже обращалась раньше к государствам, не входящим в картель — Мексике, Норвегии и России — для договоренностей», — говорит Гарри Чилингариан, глава отдела стратегий сырьевых рынков BNP Paribas SA.



Нужно объединяться



В Вене министры и их делегации будут собираться в большом зале секретариата ОПЕК и поочередно выступать с программными заявлениями. После этого они встретятся между собой в отдельной комнате, где должны будут прийти к какому-то единому решению.

Собеседник Bloomberg, Аль-Аттиях говорит: «Если бы ОПЕК спросила у меня совета, то я сказал бы им: очевидно, что вы не сможете сделать ничего одни. Вам нужно обратиться за помощью к производителям нефти, не входящим в картель, и распределить ответственность. В ОПЕК нет ни вечных друзей, ни заклятых врагов: там есть только бизнес и разделение интересов.».