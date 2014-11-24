Если ОПЕК не снизит добычу, нефть упадет до $60

Участники рынка предполагают, что цена нефти вполне может снизиться до $60 за баррель, если странам ОПЕК не удастся договориться о снижении добычи. Совещание стран-участниц организации состоится в этот четверг.

С июня 2014 года цены на нефть упали уже на 34%, и это падение может продолжиться. "Если не будет сокращения добычи, рынок потеряет доверие к ОПЕК и усомнится в ее влиянии на мировой рынок нефти", - считает Дэниэл Бейт из фонда Lupus Alpha Commodity Invest Fund. Он также добавляет, что цена на нефть марки Brent может упасть в таком случае до $60 за баррель.

По мнению Бейта, вероятность того, что страны снизят добычу, - 50/50, даже среди аналитиков нет единого мнения по поводу итогов совещания. Они также подсчитали, что небольшое уменьшение объемов производства, например, на 500 тыс. баррелей в сутки, не поможет восстановлению рынка.

Другая версия заключается в том, что даже если ОПЕК и решит снизить добычу на 1 млн баррелей в сутки, то Brent все равно подешевеет до $70. Такая версия у директора по инвестициям RCMA Capital Даг Кинга. Но если страны не договорятся, то цены упадут до $60.

Те страны, в чей бюджет заложена дорогая нефть, просят картель снижать добычу, причем в больших объемах — больше, чем на 1 млн баррелей в сутки. Тогда цены резко начнут расти, уверен управляющий сырьевым фондом Threadneedle Николас Робин.

К слову, Россия начинает диалог с ОПЕК о возможности двустороннего снижения, сообзает издание "Коммерсант". По информации издания, российские власти могут предложить организации уменьшить ежегодное производство нефти на 15 млн тонн. В свою очередь ОПЕК должна использовать механизм квот и сократить свою добычу примерно на 70 млн тонн нефти в год.