5 факторов, которые повлияют на поведение рубля в сентябре

Российская валюта начинает первую неделю осени очередным снижением.



Рубль бьет исторические минимумы к доллару. Спекулятивная игра на ослабление рубля продолжается на фоне угрозы новых санкций. Какие еще факторы будут влиять на его динамику в этом месяце?

Украина



Прежде всего на рубль, конечно, влияют новости по украинскому конфликту, которые рынок сразу же связывает с возможными действиями со стороны Запада. В минувшие выходные состоялся саммит в Брюсселе, однако новых санкций принято не было, ограничились заявлениями о готовности ввести меры давления на РФ, если ситуация на Украине ухудшится. Но ухудшиться она может только если этого пожелают сами западные страны, поскольку это они любят подкинуть на рынок какую-то ложную информацию, при этом ничем ее не подкрепить. Судя по динамике на валютном рынке в понедельник, крупные игроки пока либо продолжают играть на понижение, либо, что тоже вполне вероятно, заманивают более мелкую "рыбу" в ловушку, для того, чтобы затем сыграть на укрепление рубля. Пока из новостей с Донбасса можно выделить только призывы российской стороны к мирному разрешению конфликта и аналогичные призывы со стороны Европы, а также ожидаемые встречи контактной группы в Минске и встречи по газовому вопросу. Как будет развиваться ситуация станет ясно уже в ближайшее время, но есть основания полагать, что развиваться она будет быстро.

Бюджет



Ослабление рубля также может быть спровоцировано самим Банком России. Дело в том, что раньше увеличивать бюджетные поступления за счет ослабления нацвалюты мешала слишком большая доля импортных товаров, которые при слабом рубле автоматически становились дороже и подстегивали инфляцию.

Однако, после введения эмбарго на европейское продовольствие, у ЦБ появилась возможность понизить курс нацвалюты и тем самым увеличить поступления в бюджет. Если такая цель перед регулятором действительно стоит, то до определенного момента ЦБ противодействовать текущему ослаблению рубля вряд ли будет, а значит и движение российской валюты в сторону укрепления маловероятно.



Нефть и ближний восток

Ситуация на ближнем Востоке и в частности в Ираке только на начальном этапе привела к взрывному росту цен на "черное золото", однако затем достаточно быстро цена начала снижаться, а смесь сорта Brent вплотную подошла к отметке в $100 за баррель. Сейчас торговля ведется вблизи уровня в $103 за баррель. Вполне возможно, что текущие достаточно низкие цены на энергоносители также способствуют ослаблению рубля, хотя, конечно, в меньшей степени, чем геополитические факторы. Кстати, стоит отметить, что ведомства, которые занимаются верстанием бюджета, допускают и гораздо более сильное падение цен на нефть, поэтому дешевеющая нефть для нашей страны и ее бюджета в данном случае не является серьезной угрозой, но как спекулятивный фактор вполне годится, и может оставаться таким до тех пор, пока либо рубль не поменяет общий тренд, либо сама нефть не начнет дорожать.

Интересы крупных игроков



Для опытных участников рынка не является секретом тот факт, что при любых, даже самых неожиданных раскладах, движение актива или валюты определяется интересами крупных игроков. Они как правило имеют наиболее полное представление о происходящих в мире событиях, да и вбросы через СМИ также часто делаются именно ими. Во всяком случае в США, где наиболее развит финансовый сектор и рынки, это делается постоянно, а крупные банки являются акционерами информационных агентств. В данном конкретном случае с рублем мы имеем дело с предстоящей в середине сентября квартальной экспирацией опционов и фьючерсов. Надо полагать, что если резкое ослабление российской валюты началось непосредственно с приближением даты истечения контрактов, значит "крупняк" сделал ставку именно на такое развитие событий. Более того, если их планы связаны именно с экспирацией, то серьезного улучшения в динамике рубля до 15 сентября ждать вряд ли стоит. Исходя из вышесказанного, до середины сентября курс рубля вряд ли опустится ниже отметки в 37 рублей за доллар.

Новые геополитические направления



Исходя из чрезмерно активной внешней политики США, нельзя исключать, что в ближайшее время Вашингтон может проявить себя и на других направлениях, помимо Украины. Что конкретно они могут придумать, сказать достаточно трудно, но исключать такое развитие событий не стоит. Спустя месяцы с начала украинской истории многое стало ясно, и если резюмировать происходящее, можно сделать выводы, что далеко не все задумки США сработали. Да, они привели подконтрольных себе людей к власти, которые теперь активно вставляют палки в колеса и Европе и России, да, они добились ухудшения отношений Европы и России, однако им не удалось разместить военную базу в Крыму, о чем они так мечтали, и Юго-Восток Украины им взять под контроль также, судя по всему, не удалось и уже не удастся. Вопрос заключается теперь только в том, остановятся ли они на достигнутом, или будут разжигать новые конфликты уже на каких-то других территориях. Кстати, вмешательство США может затрагивать Россию не напрямую, а, например, через цены на нефть. Изначально у Обамы была идея обвалить стоимость углеводородов, почему бы не попробовать сделать это сейчас.