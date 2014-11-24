Фондовая Азия торгуется в мажоре

Фондовые рынки АТР выросли: сводный индекс региона MSCI Asia Pacific приближается к самому крупному своему прогрессу в течение месяца: к 10.42 мск он вырос уже на 0,52%.

Понижение процентной ставки китайского регулятора повлияло на индексы и акции всего региона. «Ралли китайских акций после снижения ставок неизбежно,» — говорят отдельные аналитики. — «Центробанки могут себе позволить агрессивное сокращение ставок, потому что сама по себе высокая инфляция — не проблема. Есть шансы, что резкие движения мы скоро увидим и от ЕЦБ».

Гонконгский индекс Hang Seng прибавил 1,88%; Shanghai Composite вырос на 1,89%; KOSPI окреп на 0,70%, далекий австралийский их коллега S&P/ASX показал рост на 1,08%.



Крупнейшая горнодобывающая компания в мире, BHP Billiton Ltd, 35% дохода которой складывается из взаимодействия с Китаем, подскочила на 3,9%. Ее коллега, Fortescue Metals Group, прибавила 8,9%.

Самая крупная китайская жилищно-строительная компания, China Vanke Co., прибавила 6,8% на торгах в Гонконге, став сегодняшним рекордсменом среди всех акций материкового Китая. После подписания контрактов на 1,98 млрд долларов в Саудовской Аравии 1,7% капитализации прибавил к своим активам китайский национальный железнодорожный перевозчик China Railway Construction Corp.