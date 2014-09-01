Ответственное задание Медведева: он будет ходить по магазинам

Премьер-министр России Дмитрий Медведев будет регулярно посещать магазины для мониторинга цен и ассортимента продукции в них, сообщила пресс-секретарь главы правительства Наталья Тимакова в понедельник. Эта важная миссия настолько сложна, что выполнить ее, очевидно, в силах только премьер. Может быть, Президент тоже справился бы, но у него много дел, и поэтому невыполнимое бремя ходьбы по магазинам пало на премьер-министра.



Визиты Медведева в продуктовые и хозяйственные магазины будут неожиданными и незапланированными, стремительными и беспощадными.

Но не только магазины ложатся на могучие плечи премьера. Например, сегодня, 1 сентября, Медведев приехал на линейку в школе города Кореновска Краснодарского края. Медведев осмотрел школу, в которой он уже бывал шесть лет назад, посетил урок здоровья у первоклассников, а также встретился с учениками седьмого класса, которые были первоклассниками во время его первого посещения школы. На первом уроке бедным детям рассказывали о присоединении Крыма к России.



Из школы Медведев направился на одно из агропредприятий, но по пути как бы невзначай заглянул в супермаркет «Магнит». Там премьер пристально осмотрел прилавки с фруктами, не без удовольствия заметив, что на них представлены «все местные яблоки», передает РИА Новости. На прилавке глава правительства также обнаружил неправославный турецкий виноград. «Из Турции — не криминал, но лучше бы, конечно, чтобы было наше», — заметил премьер. Но рыбные ряды снова вернули Медведеву оптимизм и хорошее настроение: почти вся продукция, за исключением дальневосточной горбуши, оказалась местного производства.



Продавцы «Магнита» заверили премьера, что цены на птицу за последнее время не менялись. Премьер, кажется, поверил.

